Ligue 1, il 30° turno - Nizza-PSG domani all'ora di pranzo, Lione con l'OM

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il match dell'ora di pranzo debutta anche in Francia. A caratterizzare la 30a giornata della Ligue la sfida della domenica alle ore 13 che vedrà impegnato il Paris Saint-Germain impegnato sul campo del Nizza. I rossoblu di Unai Emery stanno disputando un campionato a sé mentre i rossoneri della Costa Azzurra, reduci da due vittorie consecutive, sono in piena lotta per il quinto posto in classifica. Il turno si concluderà con un'altra sfida molto interessante per l'alta classifica. Al “Velodrome” l'Olympique Marsiglia ospiterà il Lione con i rossoblu di Bruno Genesio che vogliono riaprire i giochi per un posto che vale i preliminari di Champions League. Il Nantes di Claudio Ranieri vuole dare seguito al successo di sabato scorso contro il Troyes in casa dell'ultima in classifica. I gialloverdi andranno a far visita domani pomeriggio al Metz, a caccia disperatamente di punti per tentare una salvezza che avrebbe dell'incredibile.

Il Rennes è in lotta per un posto in Europa League. I rossoneri se la vedranno questo pomeriggio, calcio d'inizio alle ore 17, contro il Bordeaux. I girondini sono appena fuori dalla lotta per un posto nelle prossime competizioni internazionali ma hanno sempre fallito l'ultimo passo verso il salto di qualità definitivo. Il Montpellier attenderà in casa il Dijon mentre il Saint-Etienne se la vedrà davanti al pubblico amico contro il Guingamp. Incroci pericolosi in coda alla classifica dove l'Amiens affronterà in casa il Troyes mentre il Tolosa scenderà in campo al Municipal contro lo Strasburgo. Chiuderà la giornata, infine, la gara fra Angers e Caen.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain* 80; Monaco* 66; Olympique Marsiglia 59; Lione 54; Nantes 43; Rennes, Nizza 42; Montpellier 41; Bordeaux, Dijon 37; Saint-Etienne 36; Caen, Guingamp 35; Angers* 32; Strasburgo 31; Amiens 30; Tolosa 29; Troyes, Lille* 28; Metz 20.

*una partita in più.