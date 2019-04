Ligue 1, il 31° turno - Il PSG può già festeggiare, match salvezza Monaco

© foto di Insidefoto/Image Sport

Non sarebbe solo festa per la Juve in Serie A. In Ligue 1 il Paris Saint-Germain porrebbe essere campione di Francia con ben sette turni di anticipo, e una gara ancora da recuperare contro il Dijon. La formazione di Tuchel dovrebbe battere domani sera uno Strasburgo già certo di giocare la prossima Europa League, visto che ha alzato al cielo una settimana fa la Coupe de la Ligue - cosa assai possibile - e il Lille secondo in classifica non dovrebbe vincere in casa del Reims questa sera - situazione probabile ma non del tutto scontata -. In quel caso il divario fra le due formazioni sarebbe di 22 o 23 punti con sette gare da disputare per gli uomini di Galtier e otto per la squadra della capitale francese. Chi potrebbe beneficarne da questo incastro è il Lione. I rossoblu di Genesio, impegnati alle 17 sul campo dell’ultima in classifica Dijon, proveranno a rosicchiare punti ai biancorossi per ottenere la qualificazione diretta in Champions League e non passare dai preliminari.

SPERANZE EUROPEE - Speranze europee in campo domani alle 17 fra Montpellier e Nizza. Le due formazioni, rispettivamente a 45 e 44 punti vogliono tentare l’ultimo assalto al quinto posto anche se l’operazione sembra comunque complicata. Il Saint-Etienne giocherà in casa di un non tranquillo Amiens mentre Rennes-Angers sarà un match fra due squadre che non hanno granché da chiedere alla stagione se non chiudere in maniera dignitosa.

INCROCI PERICOLOSI IN CODA - Occhi puntati sulla lotta per non retrocedere dove il Monaco giocherà in casa del Guingamp. I rossoneri si giocano tutto o quasi contro la formazione di Jardim, non tranquilla a quota 30 punti e distante sette lunghezze dalla zona barrage rappresentata dal Caen. Proprio i rossoblu saranno impegnati in trasferta contro il Nimes mentre Tolosa e Nantes, impegnate domani pomeriggio al Municipal, si affronteranno per allontanarsi definitivamente dalla zona pericolosa.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain* 80; Lille 60; Lione 56; Saint-Etienne 49; Olympique Marisglia** 48; Reims 46; Montpellier 45; Nizza 44; Strasburgo 42; Rennes* 41; Angers 37; Nimes* 37; Bordeaux** 35; Tolosa 32; Nantes* 31; Monaco, Amiens 30; Caen 23; Guingamp 22; Dijon 21.

*una partita in meno.

**una partita in più.

Strasburgo, vincitore della Coupe de la Ligue, in Europa League.