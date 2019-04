Ligue 1, il 32° turno - PSG pronto per la festa, corsa Champions aperta

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ancora 90 minuti e poi, molto probabilmente, sarà festa. Il Paris Saint-Germain si prepara a festeggiare il suo ottavo titolo di campione di Francia, il terzo consecutivo e il sesto in sette campionati. Uno score incredibile per la formazione della capitale che in patria ha dimostrato di non avere rivali. Ironia della sorte l'aritmetica può arrivare sul campo di chi ha provato, diciamo così, a tenere botta: il Lille, seconda forza del torneo. In caso di pareggio o successo la squadra di Tuchel brinderà al successo in Ligue 1 ma occhio alla squadra di Galtier che vuole provare a prolungare l'attesa a Mbappé e compagni ma soprattutto allungare sul Lione nella corsa alla Champions diretta.

DUELLO MARSIGLIA-SAINT-ETIENNE - Con la situazione per il primo posto da tempo archiviata, l'attenzione va alla situazione in zona Europa League dove l'Olympique Marsiglia vuole provare a rosicchiare punti al Saint-Etienne per il quarto posto. La squadra di Garcia sarà impegnata questo pomeriggio con il Nimes mentre i Verts attenderanno al "Guichard" il Bordeaux. Il Montpellier vuole provare a rientrare in extremis in lotta per un posto nella prossime competizioni internazionali provando a superare l'ostacolo Tolosa mentre il Nizza, anche lui a ridosso dell'OM, se la vedrà in casa del Rennes.

LA SALVEZZA IN CAMPO QUESTA SERA - Le sfide delle ore 20 invece presenteranno incroci pericolosi per quanto riguarda la zona bassa della classifica. Il Guingamp vuole tentare il colpaccio in casa di uno Strasburgo, sicuro di giocare la prossima Europa League in quanto vincitore della Coupe de la Ligue mentre il Caen ospiterà in casa l'Angers. Il Monaco, infine, andrà a caccia di punti per uscire definitivamente dalle zone basse della graduatoria in casa contro il Reims.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain* 81; Lille 61; Lione** 56; Saint-Etienne 50; Olympique Marsiglia 48; Reims, Nizza 47; Montpellier 45; Strasburgo, Nimes 43; Rennes 42; Angers, Bordeaux 38; Tolosa, Nantes** 35; Amiens** 32; Monaco 31; Dijon** 25; Caen, Guingamp 23.

*una partita in meno.

**una partita in più.

Strasburgo, vincitore della Coupe de la Ligue, in Europa League.