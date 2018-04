Ligue 1, il 32° turno - Ranieri nel Principato, Nizza-Rennes per l'Europa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Claudio Ranieri fa visita al Principato. Sarà il Nantes, reduce dalla sconfitta sonora nel derby della Loira di domenica scorsa, ad aprire il sabato calcistico di Ligue 1. I giallo verdi saranno infatti ospiti del Monaco questo pomeriggio alle 17 per riprendere la propria rincorsa verso le posizioni che valgono l’Europa League. La formazione di Leonardo Jardim invece vuole consolidare il secondo posto in graduatoria che vale l’accesso diretto ai gironi della prossima Champions League e dare continuità ai 16 risultati utili raccolti in campionato. Lotta serrata invece per il terzo posto. L’Olympique Marsiglia ospiterà domani sera un Montpellier lanciatissimo verso un piazzamento europeo mentre il Lione farà visita al Metz fanalino di coda alle 17.

Scontro che vale l’Europa League quello di domani pomeriggio al Roahzon Park. Il Rennes, quinto in classifica a quota 46 punti, scenderà in campo davanti al proprio pubblico contro il Nizza, distante una sola lunghezza. Il Lille vuole uscire dalla crisi di gioco e di risultati e abbandonare il penultimo posto in classifica. I biancorossi giocheranno questa sera in casa del Bordeaux ormai fuori dai giochi per l’Europa e in una posizione centrale in graduatoria. Angers e Strasburgo sarà una sfida fra squadre relativamente tranquille, anche se i punti dalla zona “barrage”, quattro per i biancoblu alsaziani e sei per i bianconeri, non sono poi tantissimi. Chiuderanno poi la 32a giornata del campionato francese le sfide delle ore 20 Anders-Caen, Guingamp-Troyes e Tolosa-Dijon.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain* 84; Monaco 67; Olympique Marsiglia 62; Lione 60; Rennes 46; Montpellier, Nizza 45; Nantes 44; Saint-Etienne* 41; Guingamp, Dijon 38; Bordeaux 37; Angers, Caen 35; Amiens 34; Strasburgo 33; Tolosa 30; Troyes 29; Lille 28; Metz 22.

*una partita in più.