Ligue 1, il 33° turno - Match-ball per il PSG, testa a testa Lione-OM

Match ball per il Paris Saint-Germain. Scontato dire che gli occhi di questa 33a giornata saranno puntati tutti sul “Parco dei Principi” dove la formazione di Unai Emery può conquistare il quinto titolo francese negli ultimi sei anni. L’occasione è ghiottissima visto che il club della capitale ospiterà proprio il Monaco, secondo in classifica. In caso di successo i rossoblu saranno aritmeticamente campioni di Francia, togliendo lo scettro proprio alla squadra del Principato che detiene il titolo. In caso di pareggio o di successo dei biancorossi di Jardim, il verdetto sarà semplicemente rinviato di qualche settimana.

Sempre più serrata la lotta per il terzo posto. Il Lione sarà il primo a scendere in campo questo pomeriggio, i rossoblu di Bruno Genesio ospiteranno un Amiens in salute e che con gli otto punti conquistati nelle ultime quattro uscite ufficiali si è un po’ tirato fuori dalla zona calda della classifica. L’Olympique Marsiglia, reduce dal successo in Europa League contro il Lipsia che è valso le semifinali, sarà invece impegnato domani alle 17 a Troyes contro una squadra che nelle ultime sei partite ha conquistato solamente un punto.

Il Nantes vuole a tutti i costi rialzarsi dopo le ultime battute a vuoto. La squadra di Claudio Ranieri scenderà in campo alla Beaujoire contro il Dijon per nutrire ancora quella speranza di qualificazione alle prossime competizioni internazionali. Il Rennes invece vuole continuare a sperare nel quinto posto. I rossoneri saranno impegnati fra le mura amiche contro il Metz fanalino di coda e non rassegnato alla retrocessione. Alle spalle dei bretoni c’è il Montpellier che non perde in campionato dallo scorso 27 gennaio. Gli arancioblu apriranno il programma della domenica in casa contro il Bordeaux.

Obiettivi differenti fra Lille e Guingamp, con i padroni di casa che cercano disperatamente punti per abbandonare il penultimo posto in classifica mentre i rossoneri ospiti vogliono rimanere in scia delle pretendenti per il quinto posto. Il Saint-Etienne se la vedrà invece in casa dello Strasburgo mentre Caen-Tolosa ci dirà qualcosa in più sul cammino delle due formazioni, con i rossoblu che non vogliono essere risucchiati nella zona salvezza.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 84; Monaco 70; Lione, Olympique Marsiglia 63; Rennes, Nizza* 47; Montpellier 46; Nantes 44; Guingamp, Dijon, Saint-Etienne 41; Bordeaux 40; Amiens, Angers* 37; Caen 35; Strasburgo 34; Tolosa 30; Troyes 29; Lille 28; Metz 22.

*una partita in più.