Ligue 1, il 34° turno - Duello a distanza OM-ASSE, gare calde in coda

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Weekend di verdetti in Francia. Domani sera andrà in scena la finale di Coppa di Francia fra Rennes e Paris Saint-Germain con i rossoblu che hanno l’opportunità di portare a casa un altro trofeo in patria mentre i rossoneri hanno la possibilità, solo in caso di successo, di ritornare in Europa League dopo l’eliminazione agli ottavi di finale per mano dell’Arsenal. Le due formazioni recupereranno la loro gara di campionato rispettivamente martedì prossimo, PSG in scena a Montpellier, e mercoledì prossimo, il Rennes in casa con il Monaco.

IN CAMPO DOMANI - Con la Coppa di Francia in programma stasera, le gare di campionato si disputeranno tutte domani. Il Lille vuole consolidare il suo secondo posto che garantirebbe la qualificazione ai gironi di Champions. I biancorossi di Galtier saranno impegnati alle 15 contro il Nimes ormai salvo e senza obiettivi. Il Reims vuole provare a rientrare in corsa per l’Europa, traguardo comunque difficile, in casa dell’Angers, mentre l’Amiens giocherà in casa contro lo Strasburgo per allontanare la zona retrocessione.

DUELLO A DISTANZA SAINT-ETIENNE-MARSIGLIA - Prosegue il duello a distanza fra Oympique Marsiglia e Saint-Etienne. L’obiettivo è la qualificazione diretta alla prossima Europa League, il quarto posto, anche se il Lione terzo in classifica non è poi così lontano. A scendere in campo per primi saranno i Verts che fra le mura amiche ospiteranno il Tolosa domani alle 17 mentre alle 21 toccherà alla squadra di Rudi Garcia vedersela al Velodrome contro il Nantes.

SCONTRI CALDI IN CODA - In coda alla classifica c’è un campionato nel campionato. Tre squadre si giocano un posto al prossimo “barrage”, lo spareggio interdivisionale con la terza classifica in Ligue 2. Le altre due invece retrocederanno. Sfida delicatissima quella fra Caen e Dijon con i rossoblu, dietro due punti in graduatoria ai biancorossi, costretti alla vittoria. Anche il Guingamp ha solo un risultato a disposizione: la vittoria. I rossoneri se la vedranno invece sul campo del Nizza.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 84; Lille 65; Lione* 59; Saint-Etienne 56; Olympique Marsiglia 54; Montpellier 51; Reims, Nizza 48; Nimes 46; Strasburgo 44; Rennes 43; Angers 41; Nantes 40; Bordeaux* 38; Tolosa 36; Monaco, Amiens 32; Dijon 28; Caen 26; Guingamp 24.

*una partita in più.

Paris Saint-Germain campione di Francia in Champions League.

Strasburgo, vincitore della Coupe de la Ligue, in Europa League.