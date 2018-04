Ligue 1, il 34° turno - L'OM per rispondere al Lione, Monaco per il 2° posto

© foto di Federico Gaetano

Con i giochi per il titolo chiusi aritmeticamente, l’attenzione in Ligue 1 viene spostata sulla lotta Champions, su quella per l’Europa League e per la salvezza. Lione e Olympique Marsiglia proseguono a suon di punti alla ricerca del terzo posto, anche se il successo tondo dei ragazzi di Bruno Genesio sul Dijon ieri sera ha avvicinato la formazione rossoblu al secondo posto che varrebbe l’accesso diretto ai gironi della coppa dalle grandi orecchie. I biancorossi del Principato saranno chiamati all’insidiosa trasfera di Guingamp questa sera alle 20 mentre i biancazzurri di Rudi Garcia se la vedranno al “Velodrome” contro il Lille. Nel primo anticipo del venerdì Nantes e Rennes si sono divisi la posta in palio del derby bretone.

I campioni del Paris Saint-Germain, invece, avranno il compito di chiudere il 34° turno scendendo in campo al “Matmut-Atlantique” di Bordeaux contro i girondini padroni di casa domani sera alle 21. Il Nizza affronterà all’Allianz Riviera il Montpellier in uno spareggio per il quinto posto. Ultime speranze per il Troyes penultimo in classifica. I biancoblu però saranno impegnati al “Guichard” contro il Saint-Etienne che ricopre invece una posizione decisamente più tranquilla.

Il sabato calcistico prevede diversi incroci interessanti per non scendere in Ligue 2. Il Metz, che non è ancora rassegnato alla retrocessione, ospiterà il Caen davanti al pubblico amico mentre lo Strasburgo affronterà in trasferta l’Amiens. Il Tolosa, che deve recuperare la sfida contro il Caen della settimana scorsa, si scontrerà contro l’Angers al Municipal.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 87; Monaco 70; Lione** 69; Olympique Marsiglia 66; Rennes** 48; Nizza 47; Montpellier, Nantes** 46; Saint-Etienne 44; Bordeaux 43; Guingamp, Dijon** 42; Angers, Amiens 37; Caen* 35; Strasburgo 34; Tolosa* 30; Lille, Troyes 29; Metz 25.

*una partita in meno.

**una partita in più.