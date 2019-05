Ligue 1, il 35° turno - Champions in palio a Lione, salvezza a Guingamp

© foto di Giulia Borletto

-4 alla conclusione. Nulla, o quasi, di scontato in Ligue 1. Il Paris Saint-Germain è già certo di aver vinto il titolo mentre Strasburgo e Rennes, che si sono aggiudicate rispettivamente Coupe de la Ligue e Coppa di Francia, disputeranno la prossima Europa League. Il resto è ancora da decifrare con la Champions League, diretta e via playoff, ancora da assegnare così come un posto in Europa League, chi dovrà salutare e retrocedere il Ligue 2 e chi invece si giocherà la sopravvivenza con il “barrage”.

Big-match a Lione - Il Lille ha l’occasione d’oro per approdare ai gironi di Champions. Domani sera alle 21 a Lione i biancorossi affronteranno la formazione di Bruno Genesio nello scontro diretto. I rossoblu sono lontani sei punti e in caso di successo renderebbero le ultime tre gare molto interessanti. Nel caso in cui invece il team di Galtier dovesse portare a casa l’intera posta in palio sarebbe aritmeticamente secondo. Alle 17, sempre di domenica, il Saint-Etienne andrà a giocare in casa di un Monaco non ancora salvo e sempre più a rischio di essere risucchiato nuovamente nei bassifondi della classifica.

Scontro salvezza a Guingamp - In coda il Dijon chiederà spazio ad un Nantes ormai salvo mentre la grande occasione sta nelle mani di Guingamp e Caen. Al “Roudourou” i rossoneri possono tornare in gara per la salvezza ospitando i rossoblu, terzultimi in classifica, in caso contrario le possibilità di salvezza saranno ridotte al lumicino. Spettatore interessato di questa sfida, oltre ai biancorossi del Principato, sarà l’Amiens che alle 15 sarà ospite del Montpellier mentre chiude il novero delle gare domenicali Tolosa-Rennes. Sabato sera invece il Reims ospiterà il Nimes mentre il Bordeaux attenderà l’Angers. Il sabato calcistico si aprirà invece con la sfida fra PSG e Nizza.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 84; Lille 68; Lione 62; Saint-Etienne 59; Olympique Marsiglia* 55; Montpellier 54; Nizza 51; Reims 49; Nimes, Strasburgo* 46; Rennes 44; Nantes 43; Angers 42; Bordeaux 38; Tolosa 36; Monaco, Amines 33; Caen 29; Dijon 28; Guingamp 24.

*una partita in più.

Paris Saint-Germain campione di Francia in Champions League.

Strasburgo, vincitore della Coupe de la Ligue, in Europa League.

Rennes, vincitore della Coppa di Francia, in Europa League.