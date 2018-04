Ligue 1, il 35° turno - Nel vivo la lotta Champions. Metz: ultima chiamata

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Un weekend di fuoco. La sconfitta di sabato scorso del Monaco ha di fatto riaperto i la corsa per la Champions League. Il Monaco tira la volta, tallonato ad un solo punto di distanza da Olympique Marsiglia e Lione. I primi a scendere in campo saranno i rossoblu di Bruno Genesio che alle 17 di oggi ospiterà il Nantes di Claudio Ranieri al ParcOL. Alle 20 toccherà invece il team di Leonardo Jardim che attenderà nel Principato l’Amiens, ormai praticamente fuori dalla zona rossa. Domani sera invece toccherà ai ragazzi di Rudi Garcia che giocheranno in casa di un tranquillo Angers.

Anche la corsa Europa League entra nel vivo. Il Nizza sfiderà questa sera lo Strasburgo per rimanere ancorato al quinto posto. A due lunghezze di distanza c’è il Rennes che sfiderà domani pomeriggio il Tolosa al Rohazon Park. I viola però vogliono continuare a tenere a distanza il terzultimo posto che vale lo spareggio intervidisionale con la terza classificata in Ligue 2. Il Paris Saint-Germain campione di Francia, e con Emery che ha già annunciato la sua partenza, ospiterà al “Parco dei “Principi” il Guingamp.

In coda invece il Metz si giocherà le sue ultime carte per la salvezza giocando in casa del Lille. Le due squadre sono separate da tre punti in classifica e, in caso di successo, i granata aggancerebbero in classifica i biancorossi. Il Troyes invece ospiterà il Caen mentre Bordeaux e Dijon, sfida fra squadre senza ormai ambizioni, si sfideranno al “Matmut-Atlantique”.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 90; Monaco 70; Lione, Olympique Marsiglia 69; Nizza, Saint-Etienne 50; Rennes 48; Montpellier*, Nantes 46; Guingamp 45; Bordeaux 43; Dijon 42; Amiens 40; Angers, Caen 37; Tolosa, Strasburgo 34; Troyes, Lille 29; Metz 26.

*una partita in più.