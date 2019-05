Ligue 1, il 36° turno - Si lotta per la Champions e per la salvezza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Meno tre alla conclusione e ancora tanti verdetti da emettere in Ligue 1. Uno c’è già. O meglio c’era forse prima che iniziasse il campionato: il Paris Saint-Germain è campione di Francia. La squadra di Tuchel aprirà questo sabato calcistico giocando in casa di un Angers tranquillo e senza ambizioni di classifica. Sfida fra squadre tranquille, e che possono guardare al futuro, quella che si giocherà oggi alle 20 all’Allianz Riviera fra Nizza e Nantes.

Scontro Champions a distanza - Alle spalle dei rossoblu della capitale c’è il Lille che dista solo una vittoria dal secondo posto aritmetico che vale la Champions diretta. I biancorossi di Galtier domani pomeriggio avranno il primo match ball contro il Bordeaux, mentre la lotta per il terzo posto è serrata. La contemporaneità degli incontri di Saint-Etienne e Lione non c’è, anzi le due squadre scenderanno in campo a distanza di 48 ore. Dopo la sconfitta dei Verts in casa contro il Montpellier, i rossoblu di Genesio possono allungare domani sera a Marsiglia contro l’Olympique.

Quattro squadre per la salvezza - In coda la situazione è ben più intricata. Con il Guingamp che praticamente può rientrare in corsa solo per un posto nello spareggio interdivisionale, i rossoneri saranno impegnati a Rennes domani alle 15, resterà da capire chi potrà festeggiare la salvezza diretta. Il Monaco è chiamato allo scatto d’orgoglio sul campo del Nimes mentre il Caen, terzultimo distante solo tre punti dalla squadra di Jardim, se la vedrà in casa contro il Reims. Un punto più in alto rispetto ai biancorossi del Principato c’è l’Amiens che affronterà in casa il Tolosa mentre il Dijon, penultimo, ospiterà lo Strasburgo.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 85; Lille 69; Lione 63; Saint-Etienne* 62; Montpellier* 58; Olympique Marsiglia 55; Nizza 52; Nimes, Reims 49; Strasburgo, Nantes 46; Angers, Rennes 45; Bordeaux 38; Tolosa 37; Amiens 34; Monaco 33; Caen 30; Dijon 28; Guingamp 25.

*una partita in più.

Paris Saint-Germain campione di Francia in Champions League.

Strasburgo, vincitore della Coupe de la Ligue, in Europa League.

Rennes, vincitore della Coppa di Francia, in Europa League.