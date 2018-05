Ligue 1, il 36° turno - OM all'esame derby, Monaco a Caen, OL col Troyes

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Un derby che vale molto di più della semplice rivalità. Olympique Marsiglia-Nizza, gara che chiuderà la 36a giornata di Ligue 1, ha doppia valenza: oltre al prestigio il match sarà un crocevia importante per entrambe le squadre, in ottica Champions per i biancazzurri di Garcia ed Europa League per il Nizza. A guidare il treno di squadre in lotta per la qualificazione nella coppa dalle grandi orecchie c’è il Lione. I rossoblu saranno impegnati davanti al proprio pubblico contro un Troyes in piena lotta per non retrocedere. A beneficiare di questi scontri potrebbe essere il Monaco che giocherà in casa di un Caen quasi salvo.

Incontro delicato anche a Rennes. Al Rohazon Park, i rossoneri padroni di casa si giocano le ultime chances di rimanere agganciati per un posto in Europa contro lo Strasburgo. I biancoblu alsaziani però venderanno cara la pelle visti i tre punti di distacco dalla zona “barrage”, quella che vale lo spareggio interdivisionale. Il Saint-Etienne invece ospiterà al “Guichard” un Bordeaux che non ha più nulla da chiedere a questo campionato mentre il Nantes affronterà il Montpellier.

Si salvi chi può al Municipal. Il Tolosa è rientrato pericolosamente nella zona retrocessione ma domani alle 17 ospiterà il Lille in quello che è un vero scontro diretto per non finire il Ligue 2. Il Metz, ormai candidato a salutare il massimo campionato francese, vuole comunque dire la sua da qui fino alla fine. I granata ospiteranno l’Angers, a cui serve un punto per festeggiare la salvezza. Il Guingamp, infine, giocherà in casa del Dijon.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain* 92; Lione 72; Monaco 71; Olympique Marsiglia 70; Rennes, Nizza 51; Saint-Etienne 50; Montpellier, Bordeaux, Nantes, Guingamp 46; Amiens*, Dijon 42; Angers 38; Caen 37; Strasburgo 35; Tolosa 34; Troyes, Lille 32; Metz 26.

*una partita in più.