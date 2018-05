Ligue 1, il 37° turno - Testa a testa Champions, è bagarre in coda

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Penultima giornata del campionato francese. Le partite della 37a giornata di Ligue 1 si giocheranno tutte in contemporanea con la lotta per la Champions League e per non retrocedere completamente aperta. Il Lione guida la volta con 75 punti seguiti da Monaco e Olympique Marsiglia rispettivamente lontani uno e due punti dai ragazzi di Bruno Genesio. I rossoblu saranno impegnati sul campo dello Strasburgo a caccia di un successo per lasciare la zona retrocessione. La formazione del Principato scenderà in campo al “Louis II” contro il Saint-Etienne che culla ancora qualche speranza di qualificazione in Europa League.

Il Paris Saint-Germain ospiterà il Rennes in quella che potrebbe essere l’ultima apparizione in campionato al “Parco dei Principi” di Unai Emery. Il tecnico rossoblu dovrebbe salutare a fine stagione la squadra della capitale malgrado i quattro trofei nazionali alzati quest’anno. Il Nizza va a caccia dei tre punti per partecipare alle prossime competizioni internazionali ma di fronte ci sarà un Caen che è stato risucchiato nella zona calda della graduatoria. Sfida fra squadre tranquille quella che si giocherà fra Angers e Nantes mentre in coda ci saranno sfide caldissime.

Il Tolosa, che se il campionato finisse oggi andrebbe a disputare lo spareggio interdivisionale, sarà chiamato all’impresa sul campo di un Bordeaux che culla ancora qualche speranza europea mentre il Troyes, penultimo, giocherà in casa del Montpellier. Il Lille, che è riuscito incredibilmente ad uscire momentaneamente dalle sabbie mobili, incontrerà in casa il Dijon mentre il Metz, già in Ligue 2, giocherà ad Amiens.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 92; Lione 75; Monaco, Olympique Marsiglia* 74; Rennes 54; Nizza 51; Saint-Etienne 50; Montpellier, Bordeaux 49; Guingamp* 47; Nantes 46; Dijon 45; Amiens 42; Angers 41; Caen 37; Lille, Strasburgo 35; Tolosa 34; Troyes 32; Metz 26.

*una partita in più.