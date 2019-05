Ligue 1, il 38° turno - Si gioca per la salvezza, derby Nizza-Monaco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultima curva in Ligue 1. Il campionato francese giunge alla 38a giornata, tutte le partite si giocheranno in contemporanea alle 21.05, con la maggior parte dei verdetti già emessi. Il Paris Saint-Germain da mesi è campione di Francia e questa sera sarà ospite del tranquillo Reims. In Champions League andrà il Lille, seconda forza del torneo. I biancorossi di Galtier faranno festa insieme al Rennes al Roahzon Park visto che i rossoneri hanno vinto la Coppa di Francia e parteciperanno alla prossima Europa League. Il Lione, che invece entrerà in Champions dai preliminari, se la vedrà con il Nimes mentre lo Strasburgo, anche lui in Europa League perché vincitore della Coppa di Lega giocherà sul campo del Nantes. Impegno in trasferta per il Saint-Etienne, quarta forza del torneo e qualificata anch’essa in Europa League, che sarà ospite di un tranquillo Angers.

Derby della Costa Azzurra - Con i posti di prestigio già assegnati l’attenzione si sposta in coda alla graduatoria con la lotta salvezza che ci deve dire chi retrocederà in Ligue 2 insieme al Guingamp e chi andrà al “barrage” contro la terza classificata del secondo campionato transalpino. I rossoneri giocheranno in casa dell’Amiens a caccia di un successo per brindare alla salvezza diretta senza passare per lo spareggio. Il Caen invece, per ora terzultimo, ospiterà in casa il Bordeaux di Paulo Sousa mentre il Dijon attenderà il Tolosa. Il Monaco è virtualmente salvo ma per esserne sicuro dovrà conquistare un punto. L’appuntamento per la squadra di Jardim è di quelli importanti visto che se la vedrà all’Allianz Riviera contro il Nizza nel derby della Costa Azzurra. Chiuderà il turno la sfida del Velodrome fra Olympique Marsiglia e Montpellier, entrambe prive di ambizioni.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 91; Lille 75; Lione 69; Saint-Etienne 65; Montpellier 59; Olympique Marsiglia 58; Nimes, Nizza 53; Reims 52; Rennes 49; Nantes 48; Strasburgo 46; Angers 45; Bordeaux, Tolosa 38; Monaco 36; Amiens 35; Caen 33; Dijon 31; Guingamp 27.

Paris Saint-Germain campione di Francia in Champions League.

Lille in Champions League.

Lione ai preliminari di Champions League.

Saint-Etienne in Europa League.

Strasburgo, vincitore della Coupe de la Ligue, in Europa League.

Rennes, vincitore della Coppa di Francia, in Europa League.

Guingamp retrocesso in Ligue 2.