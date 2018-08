Ligue 1, il 3° turno - Monaco in campo a Bordeaux, PSG e OM in casa

© foto di Andrea Losapio

Anche se siamo alla terza giornata, Bordeaux-Monaco sa già di ultima possibilità. La formazione del Principato è reduce da una partita negativa in casa contro il Lille e cerca punti per rimanere in scia delle squadre a punteggio pieno. Dall'altra parte i girondini invece devono dare una sterzata al proprio inizio di stagione dopo le due sconfitte consecutive rimediate. Il sabato sarà invece aperto dai campioni del Paris Saint-Germain che ospiteranno oggi alle 17 l'Angers al “Parco dei Principi”. L'Olympique Marsiglia di Rudi Garcia invece avrà il compito di chiudere il turno scendendo in casa davanti al proprio pubblico contro il Rennes mentre il Lille scenderà in campo alle 15 di domani contro il Guingamp.

Il Dijon vuole confermare il proprio stato di grazia, due successi nelle prime due uscite ufficiali. I biancorossi saranno però chiamati dall'esame Nizza. Questa sera alle 20 gli occhi saranno puntati tutti all'Allianz Riviera. Il Nantes invece cerca di rialzarsi dalle prime due battute d'arresto in casa contro il Caen mentre il Tolosa sfiderà al Municipal il Nimes. Impegno in trasferta per il Saint-Etienne che in serata se la vedrà a La Mosson contro il Montpellier mentre il Reims, dopo aver fermato il Lione nell'ultima giornata, sfiderà l'Amiens.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain, Nimes, Dijon, Reims, Lione* 6; Lille, Monaco, Strasburgo*, Saint-Etienne 4; Olympique Marsiglia, Montpellier, Rennes, Tolosa 3; Nizza, Caen 1; Angers, Guingamp, Amiens, Bordeaux, Nantes 0.

*una partita in più.