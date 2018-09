Ligue 1, il 4° turno - Domani derby Monaco-OM, PSG a Nimes

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La quarta giornata di Ligue 1 presenta il derby del sud della Francia. Domani alle 21 al “Louis II” Monaco e Olympique Marsiglia si affronteranno nel match che chiuderà il turno di campionato e soprattutto servirà, a chi uscirà vincitore, a riprendere il cammino verso le zone alte della graduatoria. Il Paris Saint-Germain intanto guarda tutti dall'alto, ed era facilmente prevedibile. La compagine di Tuchel scenderà in campo a Nimes questo pomeriggio contro l'Olympique padrone di casa. L'altra capolista, un po' a sorpresa, è il Dijon. I biancorossi della Borgogna ospiteranno il Caen nel tentativo di prolungare il più possibile il loro momento magico. Impegno in trasferta per il Lille che alle 20 sarà di scena ad Angers contro i bianconeri fanalino di coda e ancora a secco di punti in questo inizio campionato.

Il Bordeaux vuole dare seguito alla vittoria in extremis rimediata nell'ultimo turno contro il Monaco. I girondini se la vedranno domani alle 17 sul campo del Rennes mentre due ore prime sarà il turno del Saint-Etienne in casa contro l'Amiens. Il Guingamp invece giocherà alle 20 contro il Tolosa mentre il Nantes vuole trovare la vittoria in casa dello Strasburgo. Il Reims infine giocherà in casa contro il Montpellier.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain, Dijon 9; Lille 7; Lione*, Nimes, Reims, Tolosa 6; Saint-Etienne 5; Olympique Marsiglia, Monaco, Montpellier, Strasburgo, Rennes, Nizza* 4; Amiens, Bordeaux 3; Caen 2; Nantes 1; Angers, Guingamp 0.

*una partita in più.