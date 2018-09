Ligue 1, il 5° turno - Monaco all'esame Tolosa, OM con il Guingamp

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la pausa per le nazionali torna il campionato dei campioni del mondo. La Ligue 1 andrà in scena in questo fine settimana con la quinta giornata. Si parte questo pomeriggio con il Lione, voglioso di riscattarsi dopo la sconfitta prima della sosta, che sarà impegnato alle ore 17 sul campo del Caen. I rossoblu normanni sono stati protagonisti di un buon avvio di campionato: dopo la sconfitta contro il PSG hanno raccolto due pareggi e un successo. Chi invece non è partito con il piede giusto è il Monaco. La formazione del Principato vuole ritornare a macinare punti in casa del Tolosa secondo in classifica a quota nove punti.

A pari merito dei viola c’è anche il Dijon. Il club di Borgogna scenderà in campo alle 20 contro l’Angers per porre rimedio all’ultima sconfitta contro il Caen. Impegno in trasferta per il Lille che se la vedrà questa sera in casa dell’Amiens mentre il Montpellier ospiterà lo Strasburgo. Domenica invece sarà il turno dell’Olympique Marsiglia che al Veldrome giocherà contro il Guingamp, fanalino di coda, nel match che avrà il compito di chiudere la giornata. La domenica calcistica si aprirà con Nantes-Reims mentre alle 17 sarà la volta di Bordeaux-Nimes.

LA CLASSIFICA - Paris Saint-Germain* 15; Dijon, Tolosa 9; Lille, Olympique Marsiglia, Rennes*, Nizza* Montpellier 7; Lione, Saint-Etienne*, Numes, Reims 6; Caen 5; Monaco, Amiens, Strasburgo, Nantes 4; Angers, Bordeaux 3; Guingamp 0.

*una partita in più.