Ligue 1, il 6° turno - Il big match è Lione-Marsiglia, Nizza a Montpellier

Il Paris Saint-Germain vuole ripartire subito dopo la sconfitta in Champions League per mano del Liverpool. La formazione di Thomas Tuchel ha già preso il largo in campionato guidando la classifica a +5 sugli inseguitori. Impegno domenicale per i rossoblu della capitale che scenderanno in campo domani alle 17 al Roazhon Park contro il Rennes. Il big match del quinto turno però si giocherà al ParcOL dove il Lione ha il morale a mille dopo il successo esterno in coppa contro il Manchester City. Gli uomini di Genesio affronteranno l’Olympique Marsiglia che giovedì sera ha perso in casa contro l’Eintracht Francoforte in Europa League.

Testa-coda fra Lille e Nantes. I biancorossi padroni di casa occupano il secondo posto a quota 10 punti, a cinque lunghezze di distanza dai gialloverdi che invece occupano i quartieri bassi della graduatoria. Impegno in trasferta per il Nizza. I rossoneri della Costa Azzurra scenderanno in campo questa sera a Montpellier. Dopo una partenza a razzo, il Dijon ha raccolto due sconfitte consecutive. Il riscatto può arrivare questa sera quando i biancorossi affronteranno il Reims che non vince dal 18 agosto scorso.

Scontro salvezza fra il Bordeaux, penultimo in classifica, e Guingamp. I rossoneri non hanno ancora raccolto punti in questa stagione e occupano l’ultimo posto. Chiuderanno il programma della quinta giornata di campionato Saint-Etienne-Caen e Angers-Tolosa.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 15; Olympiaue Marsiglia, Lille, Tolosa 10; Dijon 9; Montpellier, Nimes* 8; Lione, Rennes, Reims, Nizza 7; Angers, Caen, Saint-Etienne, Monaco* 6; Strasburgo, Nantes 5; Amiens, Bordeaux 4; Guingamp 0.

*una partita in più.