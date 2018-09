Ligue 1, il 7° turno - Aprono oggi Monaco e Nizza, chiude domani il PSG

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Turno infrasettimanale in Ligue 1. Fra oggi e domani le 20 squadre del campionato francese si daranno battaglia per il settimo turno di campionato. L’obiettivo sarà sempre lo stesso: dare la caccia al Paris Saint-Germain che nel frattempo guida indisturbato la classifica. I rossoblu di Thomas Tuchel avranno il compito di chiudere la giornata scendendo in campo al “Parco dei Principi” contro un Reims che non trova la via del gol da tre giornate e non vince da quattro. La giornata sarà aperta dalle due formazioni della Costa Azzurra. Alle 19 il Monaco sarà impegnato al “Louis II” contro l’Angers per uscire dalla crisi e abbandonare i quartieri bassi della classifica. In contemporanea il Nizza affronterà il Nantes a La Beaujoire.

Alle 21 di questa sera il Tolosa vuole continuare a stupire. La formazione viola è reduce da cinque risultato utili consecutivi, tre vittorie e due pareggi, e occupa il terzo posto in classifica. Al Municipal la squadra di Alain Casanova affronterà il Saint-Etienne, distante solo due lunghezze. La parte centrale del turno sarà domani alle 19 e vedrà in programma sei incontri. Il Bordeaux, tornato al successo domenica scorsa, affronterà al Matmut-Atlantique il Lille secondo in classifica.

Il Montpellier vuole confermare il suo momento di grazia in casa di un Caen agguerrito mentre l’Olympique Marsiglia ospiterà al Velodrome lo Strasburgo. Il Lione se la vedrà in casa del Dijon mentre l’Amiens scenderà in campo davanti al proprio pubblico contro il Rennes. Il Guingamp cerca ancora il primo punto in campionato e questa sera se la vedrà in casa del Nimes.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 18; Lille 13; Montpellier, Tolosa 11; Olympique Marsiglia, Lione, Dijon 10; Saint-Etienne 9; Strasburgo, Nimes, Reims 8; Angers, Bordeaux, Rennes, Nizza, 7; Monaco, Caen 6; Nantes 5; Amiens 4; Guingamp 0.