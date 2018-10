Ligue 1, l'11° turno - Al "Velodrome" Le Classique, Monaco col Dijon

E’ la partita dell’anno in Francia. Marsiglia e Parigi attendono quel giorno dalla stesura dei calendari. Una rivalità storica, un match affascinante in tutto e per tutto. Mesdmes et Messieurs domani sera andrà in scena al “Velodrome” Le Classique. OM e PSG si sfideranno nel posticipo della domenica sera con i padroni di casa che vorranno cancellare la delusione europea contro la Lazio e provare a spezzare il ritmo infernale, almeno in campionato, della squadra di Tuchel. Mercoledì scorso il Napoli ha dimostrato che i rossoblu non sono invulnerabili, messaggio che deve essere recepito da Rudi Garcia se si vuole evitare una Ligue 1 noiosa e già decisa ad ottobre. Alle 17 sempre di domani il Nizza sarà in campo al Matmut-Atlantique contro il Bordeaux in una gara dall’esito tutt’altro che scontato.

Il Monaco vuole uscire dalla crisi che lo attanaglia ormai da due mesi. Thierry Henry non ha iniziato col piede giusto sulla panchina della formazione del Principato con una sconfitta nell’ultimo turno e il deludente pareggio sul campo del Brugge in Champions League. Questa sera i biancorossi saranno impegnati davanti al proprio pubblico contro il Dijon. Il Lille vuole continuare a stupire e continuare a rimanere al secondo posto in classifica. I biancorossi giocheranno alle 20 contro il Caen mentre il Lione avrà il compito di aprire il sabato calcistico in casa dell’Angers. Il Nantes, reduce da un successo spezza crisi nell’ultimo, se la vedrà in casa dell’Amiens. Il Tolosa ospiterà il Montpellier al Municipal mentre il Rennes giocherà domani pomeriggio contro il Reims. Il Guingamp, infine, affronterà in casa lo Strasburgo.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 30; Lille 22; Montpellier, Olympique Marsiglia 19; Lione, Saint-Etienne* 17; Strasburgo 15; Bordeaux 14; Tolosa 13; Angers, Rennes 12; Caen, Reims, Nizza, Nimes* 11; Dijon, Amiens 10; Nantes 9; Monaco, Guingamp 6.

*una partita in più.