Ligue 1, l'8° turno - Esame Lille per l'OM, Lione in casa con il Nantes

Scontro da alta classifica al “Guichard”. Il big match dell’ottava giornata si giocherà a Lille dove i biancorossi padroni di casa ospiteranno domani sera l’Olympique Marsiglia. Le due formazioni sono appaiate al secondo posto a quota 13 punti, otto in meno del Paris Saint-Germain che invece sta facendo un campionato a sé. Proprio i rossoblu di Tuchel avranno invece il compito di aprire il sabato calcistico in Ligue 1. La squadra della capitale sarà impegnata alle 17.15 all’Allianz Riviera contro il Nizza per un’altra sfida interessante. L’altra squadra facente parte del gruppo delle inseguitrici è il Lione che alle 20 ospiterà il Nantes, in piena crisi e penultimo in classifica.

Ambizioni d’alta classifica per il Montpellier. Gli arancioblu, dopo la sconfitta all’esordio, sono in serie positiva da sei turni - tre vittorie e tre pareggi - e voglio continuare il loro ruolino di marcia in casa contro il Nimes. L’appuntamento è fissato per domani alle 17 alla Mosson. Il match della domenica pomeriggio invece vedrà impegnato il Tolosa, due punti nelle ultime tre partite dopo una striscia di tre successi di fila, sul campo del Rennes. Il Bordeaux torna a rivedere la luce. I girondini, dopo due vittorie consecutive, scenderanno in campo questa sera contro il Reims che dopo aver vinto le prime due gare ha raccolto due punti nelle ultime cinque uscite ufficiali. Il Guingamp, che nell’ultima giornata ha trovato il suo primo punto, se la vedrà sul campo dell’Angers mentre completeranno il turno Strasburgo-Dijon e Caen-Amiens.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 21; Saint-Etienne* 15; Lione, Olympique Marsiglia, Lille 13; Montpelier 12; Tolosa 11; Angers, Dijon, Bordeaux, Nizza 10; Nimes 9; Strasburgo, Reims 8; Amiens, Caen, Rennes 7; Monaco* 6; Nantes 5; Guingamp 1.

*una partita in più.