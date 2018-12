© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ligue 1 cannibalizzata dal Paris Saint-Germain, che riesce anche a raggiungere il traguardo delle 100 reti in un anno solare. Dietro i parigini il vuoto, con il Lione primo inseguitore che nel 2018 ha ottenuto 21 punti in meno. Il Monaco paga la disastrosa stagione attuale ed è decimo in classifica, dietro per un punto al Nizza di Mario Balotelli. Questa la classifica complessiva dell'anno solare appena terminato:

90 PARIS SAINT-GERMAIN

69 LIONE

66 MARSIGLIA

65 SAINT-ETIENNE

59 RENNES

57 BORDEAUX

55 MONTPELLIER

53 NIZZA

53 LILLE

52 MONACO

42 ANGERS

41 AMIENS

40 STRASBURGO

40 DIGIONE

39 NANTES

39 TOLOSA

32 CAEN

32 GUINGAMP

26 REIMS (*)

23 NIMES (*)

15 METZ (*)

12 TROYES (*)

(*) metà stagione in Ligue 2