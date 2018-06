Ligue 1, la tabella trasferimenti 2018-19

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

AMIENS

all. Christophe Pélissier (confermato)

Acquisti

Dekoke (dc, Boulogne, fp)

Labeau (pc, Créteil, fp)

Lefort (dc, Quevilly, fp)

Mamilonne (pc, Quevilly, fp)

N'Dombèlé (cc, Lione, fp)

Cessioni

Avelar (ts, Torino, fp)

Dompé (ad, Standard Liegi, fp)

Kakuta (tq, Hebei CFCC, fp)

Traoré (pc, Monaco, fp)

- - -

ANGERS

all. Stéphane Moulin (confermato)

Acquisti

Ciss (ts, Valenciennes, fp)

Crivelli (pc, Caen, fp)

Letellier (por, Young Boys, fp)

Mutombo (dc, Orléans, fp)

Serin (tq, Dunkerque, fp)

Tahrat (dc, Valenciennes, fp)

Traoré (dc, Les Herbiers, fp)

Cessioni

Oniangué (cc, Wolverhampton, fp)

Reine-Adelaide (cc, Arsenal Under 23, fp)

- - -

BORDEAUX

all. Gustavo Poyet (confermato)

Acquisti

Bernardoni (por, Clermont, fp)

Boupendza (pc, Pau, fp)

Jovanovic (dc, Eibar, fp)

Mancini (cc, Tours, fp)

Rolan (pc, Malaga, fp)

Cessioni

Braithwaite (pc, Middlesbrough, fp)

Contento (ts, Fortuna Dusseldorf, 0)

Meité (cc, Monaco, fp)

- - -

CAEN

all. -

Acquisti

Alhadhur (ts, Chateauroux, fp)

Imourou (ts, Cercle Brugge, fp)

Louis (tq, Quevilly, fp)

Reulet (por, Boulogne, fp)

Sané (pc, Auxerre, fp)

Voisin (cc, Avranches, fp)

Cessioni

Ait Bennasser (cc, Monaco, fp)

Crivelli (pc, Angers, fp)

- - -

DIGIONE

ALL. Olivier Dall'Oglio (confermato)

Acquisti

Bahamboula (tq, Gazelec Ajaccio, fp)

Basilio (por, Rodez, fp)

Benet (cc, Grenoble, fp)

Dutournier (pc, Avranches, fp)

Lang (dc, Nancy, fp)

Sarrabayrouse (cc, Avranches, fp)

Cessioni

Djilobodji (dc, Sunderland, fp)

Sliti (as, Lille, fp)

Xeka (cc, Lille, fp)

- - -

GUINGAMP

all. Antoine Kombouaré (confermato)

Acquisti

Achahbar (pc, Tubize, fp)

Guivarch (por, Concarneau, fp)

Livolant (tq, Boulogne, fp)

Traoré (td, Chateauroux, fp)

Cessioni

-

- - -

LILLE

all. Christophe Galtier (confermato)

Acquisti

Araujo (tq, Gazelec Ajaccio, fp)

Eder (pc, Lokomotiv Mosca, fp)

Sliti (as, Digione, fp)

Sunzu (dc, Arsenal Tula, fp)

Xeka (dc, Digione, fp)

Cessioni

Butez (por, Mouscron, 0)

Ponce (pc, Roma, fp)

- - -

LIONE

all. Bruno Genesio (confermato)

Acquisti

Del Castillo (cd, Nimes, fp)

Dubois (td, Nantes, 0)

Kalulu (ad, Sochaux, fp)

Kemen (cc, Gazelec Ajaccio, fp)

Martins Pereira (cc, Bourg-en-Bousse, fp)

Mateta (pc, Le Havre, fp)

N'Koulou (dc, Torino, fp)

Terrier (as, Strasburgo, fp)

Cessioni

Darder (cc, Espanyol, 8 mln)

N'Dombèlé (cc, Amiens, fp)

Solet (dc, Laval, fp)

- - -

MARSIGLIA

all. Rudi Garcia (confermato)

Acquisti

Amavi (ts, Aston Villa, 10 mln)

Cabella (tq, Saint-Etienne, fp)

Doria (dc, Yeni Malatyaspor, fp)

Hubocan (dc, Trabzonspor, fp)

Khaoui (tq, Troyes, fp)

Cessioni

Rolando (dc, fine contratto)

- - -

MONACO

all. Leonardo Jardim (confermato)

Acquisti

Ait Bennasser (cc, Caen, fp)

Badiashile (dc, Monaco Under 19)

Cardona (pc, Cercle Brugge, fp)

Elderson (ts, Cercle Brugge, fp)

Fabinho (cc, Liverpool, 45 mln)

Faivre (cc, Monaco B)

Gaspar (td, Cercle Brugge, fp)

Kongolo (dc, Huddersfield, fp)

Meité (cc, Bordeaux, fp)

Mexique (cc, Tours, fp)

Nardi (por, Cercle Brugge, fp)

Traoré (pc, Amiens, fp)

Cessioni

Mbappé (ad, Paris Saint-Germain, riscattato a 145 milioni)

- - -

MONTPELLIER

all. Michel Der Zakarian (confermato)

Acquisti

Ligali (por, Dunkerque, fp)

Cessioni

Ikoné (as, Paris Saint-Germain, fp)

Piriz (cc, Akhmat Grozny, fp)

Sambia (cc, Niort, fp)

Mukiele (dc, Lipsia, 16)

- - -

NANTES

all. -

Acquisti

Menig (as, Zwolle, fp)

Olliero (por, Niort, fp)

Stepinski (pc, ChievoVerona, fp)

Walongwa (dc, Grenoble, fp)

Cessioni

Awaziem (dc, Porto B, fp)

Dubois (td, Lione, 0)

Krhin (cc, Granada, fp)

- - -

NIZZA

all. -

Acquisti

Benrahma (ad, Chateauroux, fp)

Boscagli (ts, Nimes, fp)

Hassen (por, Chateauroux, fp)

Lloris (dc, Gazelec Ajaccio, fp)

Walter (cc, Troyes, fp)

Cessioni

Mendy (cc, Leicester, fp)

- - -

NIMES

all. Bernard Blaquart (confermato)

Acquisti

Diabaté (ts, Niort, fp)

Cessioni

Boscagli (ts, Nizza, fp)

Del Castillo (cd, Lione, fp)

- - -

PARIS SAINT-GERMAIN

all. Thomas Tuchel (nuovo)

Acquisti

Bahebeck (pc, Utrecht, fp)

Descamps (por, Tours, fp)

Edouard (pc, Celtic, fp)

Georgen (td, AZ Alkmaar Under 21, fp)

Ikoné (as, Montpellier, fp)

Krychowiak (cc, WBA, fp)

Mbappé (ad, Monaco, riscatto dal prestito

per 145 milioni)

Gonçalo Guedes (as, Valencia, fp)

Jesé (as, Stoke City, fp)

Cessioni

Ben Arfa (tq, fine contratto)

Thiago Motta (cc, fine carriera)

- - -

REIMS

all. David Guion (confermato)

Acquisti

Pinson (pc, svincolato)

Cessioni

- - -

RENNES

all. Sabri Lamouchi (confermato)

Acquisti

Chantome (cc, Lens, fp)

Figuereido (ts, Levski Sofia, fp)

Guitane (tq, Le Havre, fp)

Johansson (cc, AEK Atene)

Mubele (pc, Tolosa, fp)

Ribelin (tq, Entente, fp)

Tell (pc, Valenciennes, fp)

Will Poha (cc, Orléans, fp)

Cessioni

Gourcuff (tq, fine contratto)

Khazri (tq, Sunderland, fp)

[#MercatoSRFC] 🖊✅ Jakob #Johansson (27 ans) international suédois, nouveau milieu de terrain #RougeEtNoir !! Le héros du match de barrages entre la Suède et l'Italie s'est engagé deux ans avec le #SRFC ➡ https://t.co/RBgzvCjdGX#BienvenueJakob 🔴⚫ pic.twitter.com/bDnyml91pK — Stade Rennais F.C. (@staderennais) 4 giugno 2018

- - -

SAINT-ETIENNE

all. Jean-Louis Gasset (confermato)

Acquisti

Diony (pc, Bristol City, fp)

Jorginho (as, Chaves, fp)

Lacroix (dc, Basilea, fp)

Maiga (cc, Arsenal Tula, fp)

Nordin (as, Nancy, fp)

Cessioni

Cabella (tq, Marsiglia, fp)

Hernani (cc, Zenit, fp)

Maisonnial (por, Sion, 0)

Ntep (as, Wolfsburg, fp)

- - -

STRASBURGO

all. Theirry Laurey (confermato)

Acquisti

-

Cessioni

Foulquier (td, Watford, fp)

Koné (dc, Malaga, fp)

Terrier (as, Lione, fp)

- - -

TOLOSA

all.

Acquisti

Pi (cc, Brest, fp)

Cessioni

Gradel (as, Bournemouth, fp)

Imbula (cc, Stoke City, fp)

Mubele (pc, Rennes, fp)