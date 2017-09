Ligue 1, la top 10 dei trasferimenti più costosi in entrata senza il PSG

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non c'è stato soltanto il boom Neymar a muovere i fili del mercato in entrata in Ligue 1, e neanche lo scoppio ritardato di circa 150 milioni per Mbappé, con l'obbligo che scatta al raggiungimento della salvezza - risate - del PSG. Perciò, togliendo lo strapotere economico dei parigini dallo scenario del calciomercato francese, si trova una selva di giocatori che hanno mosso comunque cifre notevoli, che fossero giovani di talento o ex fenomeni o presunti tali in cerca di rilancio. Ecco la top 10 di acquisti più costosi della Ligue 1 senza il club qatariota-parigino e senza considerare gli ipotetici riscatti dei prestiti:

10) Pape Cheik dal Celta al Lione per 10 milioni - Potente centrocampista centrale che ha fatto la trafila in Spagna - ma è nato in Senegal - Cheik è andato all'OL per un investimento da più di 10 milioni su un classe '97. Tutto da vedere.

9) Luiz Araujo dal San Paolo al Lille per 10,5 milioni - El Loco Bielsa, arrivato a Lille, ha voluto puntare parte delle sue carte su questo esterno brasiliano classe '96 del San Paolo. Il tempo vedremo se avrà ragione.

8) Florian Thauvin dal Newcastle al Marsiglia per 11 milioni - Il figliol prodigo torna a casa, per rinascere sotto la cura Garcia. Il profilo matto ma estroso del calcio francese è stato riscattato dall'OM per 11 milioni.

7) Stevan Jovetic dall'Inter al Monaco per 11 milioni - Via da Milano, destinazione Montecarlo. Il nuovo numero 10 del Monaco si chiama Jovetic, ed è costato poco più di 10 milioni. Potenzialmente rischia di diventare un affare.

6) Thiago Maia dal Santos al Lille per 14 milioni - Discorso simile a quello per Araujo: è un'altra scommessa del Loco Bielsa. Uno che però qualcosa ci capisce: può dare tanto al suo centrocampo.

5) Terence Kongolo dal Feyenoord al Monaco per 15 milioni - Il Monaco si è rimesso a nuovo, e per la difesa ha puntato sul roccioso centrale olandese proveniente dalla squadra campione d'Olanda. Per ora si gioca il posto.

4) Kostas Mitroglou dal Benfica al Marsiglia per 15 milioniIl centravanti del Benfica è adesso alle dipendenze di Rudi Garcia. 15 milioni la cifra spesa dall'ex allenatore della Roma per far suo l'attaccante classe '88.

3) Ismaila Sarr dal Metz al Rennes per 17 milioni - Il gradino più basso del podio è occupato da un nome a sorpresa. Il Rennes fa una follia e si aggiudica il baby talento Sarr dal Metz per una cifra consistente. Parliamo di un 19enne: è da tenere d'occhio.

2) Youri Tielemans dall'Anderlecht al Monaco per 25 milioni - Con lo svuotatutto monegasco di quest'estate, il centrocampo rischiava di risentirne seriamente. Nel Principato ecco allora Tielemans, regista dal futuro splendente.

1) Keita Baldé dalla Lazio al Monaco per 30 milioni - Non sarà Mbappé, e non deve essere giudicato come tale. Il Monaco ha piazzato una bella carta in entrata, beffando una nutrita concorrenza di club italiani, facendo felice Lotito.