Ligue 1, quali squadre in Europa il prossimo anno? Dipende dalle (eventuali) finali di coppa

Quali squadre francesi saranno qualificate alle coppe europee il prossimo anno? Poche ore fa, il presidente della Federcalcio francese Le Graet, ha confermato a Telegramme lo stop dei campionati di Ligue 1, Ligue 2, National e D1 femminile, mettendo la parola fine sulla Ligue 1 2019/20 e anche sulla Ligue 2. A questo punto, palla alla Federazione che non solo dovrà decidere sul titolo, ma anche sulle squadre su retrocessioni/promozioni e, appunto, sulle squadre che parteciperanno alle coppe il prossimo anno. Situazione che sembra definita per quanto riguarda le retrocessioni, con Amiens e Tolosa che dovrebbero far posto a Lorient e Lens.

La classifica attuale - In Francia si sono fin qui disputate 28 giornate di campionato: hanno una gara in meno solo il Paris Saint-Germain, anche quest'anno saldamente in vetta alla classifica con otto punti in più sulla seconda, e lo Strasburgo, undicesimo in classifica.

Paris Saint-Germain* 68; Marsiglia 56; Rennes 50; Lille 49; Reims e Nizza 41; Lione, Montpellier e Monaco 40; Angers 39; Strasburgo* 38; Bordeaux e Nantes 37; Brest e Metz 34; Digione e Saint-Etienne 30; Nimes 27; Amiens 23; Tolosa 13.

*=Una partita in meno

In Champions League PSG e Olympique Marsiglia, Rennes ai preliminari - Per la scelta delle squadre che parteciperanno alle coppe il prossimo anno, la UEFA ha indicato nel merito sportivo il criterio da prendere in considerazione qualora non si riuscisse a portare a termine la stagione. In Francia, oltre alla vincitrice del torneo, accede ai gironi di Champions League la seconda classificata (l'Olympique Marsiglia), mentre la terza (il Rennes) si qualifica al terzo turno preliminare (percorso piazzate).

E in Europa League? Rischio beffa per l'OL e per il Saint-Etienne - Normalmente, la Francia qualifica in Europa League la quarta classificata (Lille) insieme alle vincitrici della Coppa di Francia e della Coppa di Lega. Entrambe le competizioni sono ferme alla finale: PSG-Lione in Coppa di Lega e PSG-Saint-Etienne in Coppa di Francia. Qualora queste due gare non dovessero disputarsi, per la stampa francese non c'è alcuna possibilità che Lione e Saint-Etienne si qualifichino alla prossima Europa League. Spazio alle due squadre attualmente al quinto e al sesto posto, quindi Reims e Nizza. Le Graet ha comunque lasciato aperto uno spiraglio per quanto riguarda