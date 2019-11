© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A fine gara, in conferenza stampa, ha parlato l'allenatore del Lille, Christophe Galtier. L'allenatore commenta così la sconfitta maturata contro il Valencia: "Il passivo è pesante, fino a pochi minuti dalla fine eravamo pienamente in partita. Abbiamo mostrato delle buone cose durante la gara, ma non è bastato. Dovevamo vincere e non ci siamo riusciti. Adesso le prossime due gare diventano decisive. A questo livello ogni errore è punito, dobbiamo imparare a far meglio".