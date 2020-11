Lille, Galtier: "Per battere questo Milan dovremo dare il 150%. Sono i favoriti"

vedi letture

Il Lille, secondo nel girone H di Europa League, è chiamato alla sfida contro il Milan. A pochi minuti dal match, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato il tecnico dei francese, Christopher Galtier: "Stasera dovremo giocare al 150%, loro sono una squadra di grande talento ed esperienza e noi dobbiamo giocare il nostro calcio. Non dovremo precipitarsi nella fase di costruzione ed essere rapidi in quella offensiva. Partita fondamentale per il girone? Il Milan è favorito, ma se giochiamo una buona partita possiamo batterlo. Per farlo dovremo essere migliori rispetto al nostro standard" ha dichiarato.