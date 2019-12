Lille, l'intermediario di Soumaré: "L'Inter fa gola. Napoli? Non so"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oscar Damiani, ascoltato da Radio Punto Nuovo, ha parlato di Boubakary Soumarè, centrocampista del Lille che è inseguito dalle big d'Europa. "I ragazzi francesi preferiscono la Germania all'Italia, non è facile convincerli. La trattativa è quindi difficile, alla fine della stagione partirà: l'Inter fa gola, Napoli? Non so, francamente. Per ora non ci sono offerte ufficiali, ma non sono informato su tutto".