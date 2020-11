Lille-Milan 1-1: Castillejo illude i rossoneri, Bamba li butta giù dalla vetta. Lo Sparta è a -1

Un brutto primo tempo, una ripresa che illude e riporta dopo poco sulla terra il Milan. Finisce 1-1, risultato che tiene i rossoneri al secondo posto nel girone per la gioia proprio del Lille, meno brillante della partita d'andata ma concreto, bravo a sfruttare i difetti di un gruppo compatto ma ancora acerbo.

LA PRIMA DI HAUGE DA TITOLARE - Ancora assenti Stefano Pioli e il suo assistente Giacomo Murelli, in panchina vi è ancora Daniele Bonera, all'esordio europeo. Sceglie di tenere a riposo Calabria, Romagnoli e Kessié lasciando spazio a Dalot, Gabbia e Tonali. Davanti la formazione è praticamente obbligata, per via delle assenze di Ibrahimovic, Leao e Saelemaekers: quindi spazio a Rebic punta centrale con Castillejo a destra e Hauge, alla prima da titolare, a sinistra.

SBADIGLI PER 45' È proprio il norvegese ad avere la palla-gol più ghiotta per il Milan: riceve palla in profondità sulla destra e sembra essere imprendibile, ma perde troppo tempo per mettersi il pallone sul sinistro, venendo così stoppato da un difensore del Lille. I francesi rispetto alla partita d'andata lasciano in panchina Ikoné, fra i migliori all'andata, e puntano su Araujo. Proprio quest'ultimo ha una buona occasione sul finire del primo tempo, trovando la botta dalla distanza che costringe Donnarumma a un intervento non facilissimo. Il turco Yazici, MVP della partita di San Siro con una tripletta, stavolta trova maggiori difficoltà riuscendosi solo nelle ultime battute a svincolarsi, trovando un tiro da posizione defilata comunque pericoloso, che va fuori di poco.

ILLUSIONE CASTILLEJO, DOCCIA FREDDA BAMBA -Milan in vantaggio dopo 40 secondi del secondo tempo con Samu Castillejo. Théo Hernandez intercetta un pallone e serve immediatamente Tonali. Splendida verticalizzazione del centrocampista a imbeccare sulla sinistra Rebic. Generoso il croato a servire Castillejo che segue l'azione e si fa trovare pronto a spingere in rete. Primo gol stagionale per lui. Il gol dà morale ai rossoneri, che iniziano ad essere padroni del gioco. Il Lille si apre e gli uomini di Bonera potrebbero persino approfittare sfruttando le ripartenze. L'uscita di scena dopo un'ora di gioco di Calhanoglu e Rebic toglie qualità alla squadra, parzialmente recuperata con Brahim Diaz ma con l'acerbo Colombo al centro dell'attacco e un Hauge a supporto sulla sinistra che sembra sentire il peso di una maglia da titolare. Succede che poco dopo un contropiede sprecato il Milan incassi il gol del pareggio: sugli sviluppi di una rimessa laterale battuta velocemente David serve l'attaccante che arriva da dietro e calcia di prima intenzione superando Donnarumma: è 1-1 al 66'.

SPARTA PRAGA A UNA SOLA LUNGHEZZA - Senza il totem Ibra e con Calhanoglu e Rebic già usciti, le alternative in attacco sono finite e il pareggio a questo punto diventa persino un risultato prezioso. Peccato che da Praga arrivino pessime notizie: lo Sparta batte il Celtic e si porta a una lunghezze. E l'ultimo turno si giocherà in Repubblica Ceca. Sarà necessario pertanto battere gli scozzesi a San Siro e sperare che il Lille completi il discorso qualificazione vincendo fra sette giorni contro i cechi.