Lille-Milan 1-1, le pagelle: Tonali in crescita, Hauge non va. Yazici, l'exploit stavolta non riesce

LILLE-MILAN 1-1 - 46' Castillejo, 66' Bamba

LILLE

Maignan 6 - Quasi mai chiamato in causa nel primo tempo, non può nulla sul bel gol costruito in contropiede dalla coppia Rebic-Castillejo.

Pied 6 - Non è impeccabile nelle chiusure ma gioca con generosità contribuendo in più di un'occasione ai contropiedi dei Mastini. Dal 34' s.t.: Djalo n.g. - Entra in un finale che ha poco da dire.

Fonte 6,5 - Sceglie bene i tempi di intervento e non disdegna di giocare il pallone quando si tratta di impostare dalle retrovie. Comanda la difesa con efficacia.

Botman 5,5 - Commette qualche errore tattico ma compensa con grande presenza fisica. Potrebbe fare meglio in occasione del vantaggio rossonero.

Mandava 5,5 - Fatica a tenere il passo con un ispirato Castillejo, lo si nota in particolare sul senza però mai perdersi d'animo.

Araujo 6,5 - Tra i più pericolosi nello schieramento francese, in particolare nel primo tempo. Chiama due volte Donnarumma alla parata d'istinto con tiri ben calibrati. Dal 29' s.t.: Lihadji n.g.

Xeka 6 - Fa densità a centrocampo anche se spesso deve ricorrere al fallo per fermare le iniziative rossonere. 'Sporco' ma efficace. Dal 19' s.t.: Soumaré 6 - Entra con il piglio giusto e contribuisce ad amministrare nel finale.

André 6 - Si vede a tratti, nelle prime fasi di gara si occupa principalmente di interdizione, poi, quando nel finale si allargano gli spazi a disposizione, tenta di farsi sentire in avanti. Non riesce però a lasciare il segno.

Bamba 7 - Riesce a dare vivacità alla manovra del Lille nell'arco di tutti i 90 minuti. Si rende protagonista di diverse azione pericolose e firma il pareggio con una zampata velenosa.

David 6 - Contribuisce a tenere alta la squadra dialogando con Yazici. Decisivo il suo assist, anche se forse non propriamente voluto, per il pareggio di Bamba.

Yazici 6,5 - Ci mette grande impegno ma non ripete il clamoroso exploit di San Siro. Esce per un fastidio fisico, segno che forse non era al meglio. Dal 19' s.t.: Ikoné 6,5 - Si rende subito decisivo entrando nel merito dell'azione del pareggio. Buon impatto sulla gara.

MILAN

Donnarumma 6 - Attento su Araujo nel primo tempo, beffato nella ripresa complice anche una deviazione.

Dalot 6 - Bamba e David lo tengono basso, lui gioca comunque una buona partita difensiva mostrandosi attento.

Kjaer 6 - Giocatore fondamentale per il Milan per la sicurezza che infonde e per il tempismo negli interventi. Prestazione leggermente macchiata dal gol del Lille dove non ha comunque responsabilità evidenti.

Gabbia 6 - Le sue prestazioni sono in crescita ma ancora qualcosa va rivisto. Il fallo laterale che porta al pari nasce da un suo passaggio troppo lungo per Théo. Da lì l'azione si ribalta.

Théo Hernandez 6 - L'azione del gol del vantaggio nasce da un suo pallone recuperato. Non si trova con Gabbia nell'azione che porterà al pareggio dei francesi.

Tonali 6.5 - In fase d'appoggio qualche errore, anche da pochi passi. Ma si fa apprezzare per la grinta che mette in fase di copertura, dove dà una mano ai centrali di difesa e soprattutto per la pregevole verticalizzazione che porta al gol del vantaggio.

Bennacer 6 - Non sbaglia quasi nulla in fase d'appoggio. E riesce anche a farsi notare per una chiusura difensiva importante. Ma ha qualche responsabilità su Bamba che lo brucia sul tempo in occasione del gol.

Castillejo 6.5 - Bravo a intuire la potenziale occasione da gol a inizio ripresa, facendosi trovare pronto sull'assist di Rebic. Il gol gli dà morale e potrà essere importante alla luce dei prossimi impegni.

Calhanoglu 5.5 - Serata poco brillante per il turco, che svaria fra centrocampo e attacco ma è poco lucido in fase d'appoggio. (Dal 61' Brahim 5.5 - Non incide. Qualche numero ma anche palloni persi e un'ammonizione).

Hauge 5.5 - Gran velocità, bei numeri. Ma la maglia da titolare gli pesa. Spreca un contropiede nel primo tempo, ne manda in fumo un altro sullo 0-1, poco prima del pari del Lille. (Dal 77' Krunic sv -)

Rebic 6.5 - Primo tempo senza lampi. A inizio ripresa sfrutta la sua progressione e regala a Castillejo la palla dello 0-1. Viene preservato per il campionato. (Dal 61' Colombo 5.5 - Il Lille non è il Bodo/Glimt e non tocca quasi palla in mezz'ora).