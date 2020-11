Lille-Milan, i convocati di Bonera per l'Europa League: out Leao, Ibrahimovic e Saelemaekers

Qualche assenza importante ma anche tanta voglia di prendersi una rivincita: il Milan è in partenza per la trasferta francese di Europa League. Domani, alle 18.55, allo stadio Pierre Mauroy di Villeneuve-d'Ascq, i rossoneri sono attesi dalla gara di ritorno contro il Lille. Out Leao, Ibrahimovic e Saelemaekers. Questi i giocatori a disposizione per la quarta giornata del Gruppo H:

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

Difensori: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Tonali.

Attaccanti: Colombo, Maldini, Rebić.