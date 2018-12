Lille, tempo di cessioni. Su Bamba c'è l'Inter, Chelsea su Thiago Mendes

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tempo di cessioni in casa del Lille, club che ha bisogno di fare cassa per rimettere in sesto i conti già nella finestra invernale del mercato. Sul piede di partenza ci sono Jonathan Bamba e Thiago Mendes: il primo interessa a Wolfsburg, Schalke 04 e Inter, mentre sul secondo, oltre ai sopracitati club tedeschi, c'è anche il Chelsea, che vuole prenderlo in caso di partenza di Cesc Fabregas. Più difficile la cessione di Nicolas Pepé, che invece dovrebbe partire in estate. A riportarlo è France Football.