Limiti a livello numerico. A chi e a cosa si riferisce Antonio Conte?

A poche ore dal ko di Dortmund, in casa Inter non si è ancora estinta la scia delle parole di Antonio Conte nell’immediato post partita. “Abbiamo limiti a livello numerico per competere sia in campionato che in Champions”, il pensiero dell’allenatore nerazzurro. Che senza troppi giri di parole, e andando a ripescare quanto detto nelle settimane precedenti, è un chiaro riferimento al mercato estivo. Dove sono arrivati grandi giocatori pagati (o ancora da pagare) decine di milioni di euro, che di fatto hanno fatto fare il salto di qualità alla squadra in Serie A. Ma che alla lunga potrebbero non riuscire più a tirare da soli la carovana. Ma a cosa si riferisce, Conte, parlando di ristrettezza numerica della rosa? Quali e quanti altri giocatori potevano arrivare in estate?

Uno per reparto - Dando un’occhiata alla rosa, qualche valutazione è possibile farla. Di certo Conte non avrebbe disdegnato un altro difensore, o almeno uno con caratteristiche diverse da quelli presenti in rosa. Quindi gli esterni: a destra Lazaro non sta convincendo, altrimenti è inspiegabile l’iperutilizzo di Candreva. Che sta facendo benissimo, ma che non può giocare sempre e comunque. E pure nel mezzo, con Gagliardini e Vecino che stanno trovando spazio quando mancano Sensi o Barella, il tecnico avrebbe probabilmente voluto altro. Più qualità a dispetto di fisicità e corsa. Quindi l’attacco: l’idea iniziale era quella di fare il tandem corazzato Lukaku-Dzeko. Col bosniaco sappiamo tutti com’è andata, da lì l’arrivo di Sanchez. Ma la coperta resta corta. Perché i fatti hanno dimostrato come Politano sia considerato solo una carta da giocare a partita in corso per provare a cambiare il corso degli eventi. Il Nino Maravilla è fuori e lo sarà ancora per molto. Risultato: Lukaku e Lautaro sono costretti agli straordinari, perdendo inevitabilmente iqualcosa n brillantezza fisica e mentale.