Linetty: "A gennaio c'era il Torino, ma non volevo lasciare la Sampdoria in difficoltà"

Intervistato da Newonce Sport, il centrocampista della Sampdoria Karol Linetty ha confermato di essere stato vicino a vestire la maglia del Torino lo scorso gennaio, spiegando però al contempo la sua scelta di restare a Genova: "Non volevo lasciare la Sampdoria in una situazione difficile, in piena lotta per la salvezza, cambiando improvvisamente squadra. Devo molto a questa società. Sono contento per tutto quello che ho vissuto qui a Genova. E quest’anno possiamo ancora regalare tante gioie ai tifosi blucerchiati. Futuro? Cosa accadrà in estate lo vedremo più avanti".