Linetty vuole solo il Torino. Si sta anche assottigliando la distanza con la Sampdoria

Ricardo Rodriguez, ma non solo. Il Torino accelera per piazzare altri due colpi - sopratutto a centrocampo -, magari in tempo per il raduno di mercoledì. I nomi? Una prima scelta, indicata in cima nell’elenco condiviso tra Giampaolo, Vagnati e il presidente Urbano Cairo - sottolinea La Gazzetta dello Sport - è quella che conduce a Karol Linetty. Dinamismo, accelerazioni e anche una spiccata versatilità: il polacco è una mezzala che può interpretare tutti i ruoli del centrocampo. Ha un contratto in scadenza con i blucerchiati al 30 giugno 2021, e lui la decisione l’ha già presa: vuole solamente il Toro, con cui ha già un’intesa. Si sta anche assottigliando la distanza tra i club. Trattativa in evoluzione.