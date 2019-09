© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Italiano e nutrizionista: così Antonio Conte ha accelerato l'integrazione di Romelu Lukaku all'Inter. Lo stesso belga, durante la sua intervista di oggi a ESPN ha confermato l'importanza dei due aspetti: "È importante per me come giocatore potermi esprimere coi miei compagni, e lo è che mi capiscano alla perfezione: come voglio la palla, dove la voglio, davanti al difensore, di fianco, dietro. Devo conoscere le parole esatte in italiano, perché i dettagli sono diversi in ogni lingua".

E la dieta, a base di pesce, patate e verdure: "Di norma ho una buona digestione. Metabolizzo tutto rapidamente. È stato così per tutta la mia vita. Ma il nutrizionista mi ha detto che ha smesso di funzionare così. Adesso sto bene".