Lione, Aouar allontana la cessione: "Non me ne sono ancora andato"

Dopo le parole del presidente del Lione Jean-Michel Aulas rilasciate nella giornata di ieri a TMW, anche Houssem Aouar ha allontanato una sua possibile cessione rilasciando queste brevi dichiarazioni a L'Equipe: "Non riesco a dire addio ai tifosi? Non me ne sono ancora andato. Quindi non mi pongo questo tipo di domande". Poi rispondendo a una domanda su quale sia la sua volontà in vista del futuro: "E' una domanda difficile. Voglio che la squadra inizi bene la stagione e vincere la partita col Dijon".