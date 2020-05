Lione, Aulas: "Contro la Juventus ci presenteremo con i piedi legati e la testa mozzata"

In una lunga intervista rilasciata ieri a L'Equipe, il presidente del Lione Jean-Michel Aulas ha parlato anche del turno di Champions League che il club francese dovrebbe disputare ad agosto contro la Juventus, valido per il ritorno degli ottavi di finale: "Ci presenteremo a Torino con entrambi i piedi legati e la testa mozzata. Loro avranno ripreso a giocare da fine giugno. I protocolli sanitari sono strumenti ormai standard. L'Uefa è arrivata perfino al punto di preparare un protocllo, ma in Francia non è stato nemmeno guardato. E' uno scandalo".