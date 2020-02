vedi letture

Lione, Aulas dopo la vittoria col Metz: "Juve, derby, PSG: che giornate straordinarie"

Dopo la vittoria di ieri sera contro il Metz, Jean-Michel Aulas, numero uno del Lione, si prepara a sfidare la Juventus. "E' una vittoria importante, per andare a sfidare la Juventus in ottime condizione. E' importante per i giocatori e per lo staff, sia sul piano dei punti che su quello della fiducia. C'era bisogno di una vittoria così in una settimana straordinaria: abbiamo davanti la Juventus, il derby contro il Saint-Etienne e il PSG. Ci aspettiamo di far risultati, ora con la Juventus sarà ancora più difficile".