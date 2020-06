Lione, ecco Kadewere a inaugurare la stagione 2020-21. Niente Juve per il nuovo acquisto

Tino Kadewere inaugura la nuova stagione del calcio francese. L'attaccante dello Zimbabwe è stato presentato oggi dal Lione Il Lione rende noto l'acqusito dell'attaccante Tino Kadewere, proveniente dal Le Havre.

24 anni, è stato acquistato per la cifra di 12 milioni di euro più 2 di bonus lasciando il 15% su una futura plusvalenza al club d'origine. Capocannoniere della Ligue 2, con 20 reti in 24 partite, Kadewere era stato lasciato al Le Havre in prestito fino al termine della stagione, poi interrotta a seguito della pandemia di coronavirus.

Da questa settimana in Francia sono permessi i trasferimenti interni, che valgono per la stagione 2020-21. Il campionato inizierà il 23 agosto. Kadewere pertanto farà parte del nuovo Lione, ma non di quello attuale. Perché nonostante la Ligue 1 sia definitivamente conclusa, la squadra di Rudi Garcia è ancora impegnata su due fronti: Juventus in Champions League e la finale di Coupe de la Ligue contro il Paris Saint-Germain. Il nuovo acquisto non potrà essere impiegato, poiché la partita contro i bianconeri appartiene alla stagione 2019-20. "È un club molto grande, un club che ho sognato. Ho lavorato molto per riuscire a sedermi in questo posto" sono state le sue prime parole. Una escalation che parte da lontano: Harare (Zimbabwe), il trasferimento in Svezia a 19 anni e il passaggio in Ligue 2 francese. Lione è stato il trampolino di lancio di molti attaccanti e difficilmente da quelle parti si sbagliano.