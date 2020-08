Lione, Garcia: "Col Bayern non potremo sempre difendere. Giocheremo in sedici"

Rudi Garcia, tecnico del Lione, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della semifinale di Champions League contro il Bayern Monaco. Di seguito le sue dichiarazioni:

Cosa si dice alla propria squadra prima di affrontare il Bayern?

"Come prima delle ultime due gare. Che giochiamo contro una squadra fortissima, costruita per vincere la Champions. Ma nelle ultime due partite ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo avere fiducia e restare concentrati, lottando su ogni pallone se vogliamo uscire con la finale in tasca".

Come si prova a vincere?

"Non possiamo sempre difendere. Dobbiamo giocare bene sulla palla, leggere la partita. Il Bayern segna spesso nei primi venti minuti, dobbiamo saper passare questa turbolenza. Dobbiamo sorprenderli, forse. Lo faremo da outsider, contando sulle nostre forze".

C'è stato un messaggio dopo la vittoria con la Juve che l'ha colpita particolarmente?

"Non ho potuto rispondere a tutti, ne ho ricevuti più di cinquecento. Dall'Italia ho ricevuto dei messaggi che mi hanno onorato, sia da personaggi appartenenti al mondo del calcio che da attori o cantanti".

Dembélé può giocare dall'inizio?

"Può iniziare. Però le ultime partite non le abbiamo fatte in undici, ma in sedici. Ci saranno cinque giocatori che entreranno, che che dovranno dare una spinta tecnica e tattica. Moussa era deluso di non iniziare, ma è entrato in maniera positiva, ed è stato il migliore. Spero che chi entrerà dalla panchina ci aiuterà come ha fatto lui".