Lione, Garcia: "Il Bayern è una squadra costruita per vincere la Champions come Juve e City"

Rudi Garcia, tecnico del Lione, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria contro il Manchester City: "Sono fiero dei miei ragazzi, quando vedo i miei contenti così dopo la partita sono davvero contento".

Non aver giocato è stato un vantaggio?

"Il mio preparatore fisico è italiano, abbiamo fatto due mesi di preparazione. Eravamo senza partite nelle gambe, sapevamo che era uno svantaggio giocare contro la Juve dopo aver affrontato una sola partita. Ora vediamo se riusciremo a trovare il PSG più avanti. Non parliamo del Bayern, come Juve e City è una squadra costruita per vincere la Champions. Non dobbiamo porci limiti. Non c'è due senza tre? Speriamo bene".