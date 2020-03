Lione, Garcia: "Non so se giocheremo con la Juve..."

Interpellato al riguardo dopo la gara del weekend contro il Lille, dove ha raccolto un'altra pesantissima sconfitta, il tecnico del Lione Rudi Garcia non si è sbilanciato sulla possibilità di giocare contro la Juventus: "Sulla questione sanitaria, non c'è la garanzia che si giocherà la gara con la Juventus, non abbiamo alcuna informazione su questo tema. Non ho una risposta". Parole di qualche ora fa, che sono state superate dai fatti: dopodomani, la partita di Champions League fra Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund si giocherà a porte chiuse. Lo ha stabilito la Prefettura di Parigi che ha deciso di applicare le misure preventive già annunciate nei giorni scorsi a seguito dell'emergenza Coronavirus.