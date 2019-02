Lione, Genesio: "La Juve supera il record dei 7 scudetti? Sarà un piacere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ospite di Tuttosport, il tecnico del Lione Bruno Genesio parla così del possibile record della Juve, vicina a superare il Lione dei 7 titoli nazionali di fila: "I record esistono per essere battuti. Quanto di straordinario raggiunto dal Lione è storia. Il fatto che sia un club blasonato come la Juventus, che oltretutto in questo momento è la Juve di Cristiano Ronaldo, a poterci superare può fare soltanto piacere. Io ero nello staff tecnico durante gli ultimi tre campionati della nostra striscia da record. Quel Lione e questa Juventus, oltre ad avere tanta qualità, hanno in comune la presenza di giocatori di carattere. Dei leader come Juninho e Chiellini".