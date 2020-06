Lione, il ds Juninho su Depay: "Ci sarà contro la Juventus: può aiutarci col suo talento"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto, Tino Kadewere, il ds del Lione, Juninho Pernambucano, ha parlato anche della presenza di Memphis Depay contro la Juventus in Champions League. "Sappiamo che dopo sei mesi di stop, i giocatori impiegano del tempo per recuperare la propria forma, ma in una partita può aiutarci con il suo talento e la sua qualità", ha detto l'ex idolo e ora dirigente dell'OL. "Penso che sarà pronto per giocare contro la Juve anche se spetterà a Rudi (Garcia) scegliere ".