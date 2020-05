Lione, Juninho su Aouar: "È normale l'interesse della Juve, ma ha ancora un contratto con noi"

Houssem Aouar, promettente talento del Lione, da tempo è nel mirino della Juventus. Paratici segue il ragazzo già dalla scorsa sessione di mercato, ma la Juventus non è l'unica a seguire il giocatore. La redazione di TuttoJuve.com ha contattato il direttore sportivo del Lione, Juninho Pernambucano, per avere un commento sui continui rumors: "Houssem è chiaramente il giocatore più ricercato della nostra squadra - ha commentato -, ma ha ancora un contratto in essere con noi ed è parte fondamentale del Lione. È giovane e ha già raggiunto un livello molto alto. Penso sia normale l'interesse di un club come la Juventus che è tra i top club mondiali e ricerca sempre il meglio per la sua rosa".