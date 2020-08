Lione, Juninho: "Usciamo a testa alta, ora pensiamo alla Ligue 1 per ritornare in Champions"

Il direttore sportivo del Lione Juninho ha parlato ai microfoni di RMC Sport dopo la sconfitta contro il Bayer: "Siamo tutti tristi. Eravamo in semifinale, già non è stato facile arrivarci. Usciamo a testa alta. Sono orgoglioso dei giocatori, dello staff, del lavoro svolto. Quando giochi contro una squadra che è più forte, devi accettarla. Se fossimo riusciti a segnare il gol all'inizio della partita, avremmo ottenuto un risultato forse diverso. Siamo tutti tristi. Il prossimo anno non saremo in Champions League. Ringrazio i tifosi per il loro sostegno e l'intera città. Abbiamo sentito l'energia. Siamo ancora indietro rispetto a squadre del genere, c'è un divario economico. Dobbiamo dimenticare e tornare a lavorare in Ligue 1 per ritornare in Champions League. Nulla ci è stato regalato. E' il lavoro".