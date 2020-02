vedi letture

Lione-Juve, Bonucci ancora senza Chiellini: "Lui è simbolo di leadership"

Chiellini c’è. Ma dopo gli scorci con Brescia e soprattutto Spal difficilmente sarà della partita a Lione. Così toccherà ancora una volta a Bonucci caricarsi le responsabilità della squadra. "Con Giorgio divido le responsabilità, guido i più giovani a metà con lui – ammette Leo -. Non ci piace solo giocare ma anche parlare, aiutare i compagni, dare indicazioni. Quando sei in due è più facile”.

Stasera, però, gli toccherà ancora una volta fare quasi tutto da solo. “Con gli altri, anche per questione di lingua, è diverso. Matthijs De Ligt sta imparando l'italiano, trasportarlo nei momenti caotici del match è più difficile – racconta Bonucci -. Comunichiamo in inglese, ci proviamo, ma il percorso è ancora lungo e ci sono margini. Con Giorgio questi margini potremmo diminuirli velocemente".

E’ ancora presto per pensare al derby d’Italia e al possibile ritorno della BBC (con Buffon in porta) in quella occasione, stasera c’è una partita troppo importante per il prosieguo della stagione bianconera. E Bonucci, con la fascia di capitano al braccio, avrà il dovere di trascinare il gruppo: "Arriviamo carichi, con entusiasmo, ritrovato dopo queste due partite. Siamo pronti per una grande partita contro una buonissima squadra – spiega il centrale difensivo -. Ritrovare Chiellini? E' importante per tutto il mondo Juve, per il mister, per me, per la squadra. E' simbolo di leadership, per me è sempre stato un onore, un piacere giocare con lui. Ho imparato tanto, sarà così per tanto tempo, spero di poter continuare a vincere insieme".