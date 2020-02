vedi letture

Lione-Juve, De Ligt: "Sappiamo di essere forti e dobbiamo dimostrarlo in queste gare"

Mercoledì la Juventus sarà di scena sul campo del Lione per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. La sfida in terra francese sarà anche la prima nella fase ad eliminazione diretta del torneo con la maglia bianconera per Matthijs de Ligt, il quale a UEFA.com ha sottolineato anche le sensazioni sulla vittoria finale del torneo: "Potrebbe essere l'anno giusto per la Champions League? E' importante crederci. Penso che ogni squadra sogni di vincerla perché sono tutte molto forti, ma non si può mai dire chi la spunterà. Noi ci impegniamo al massimo, sappiamo di essere forti, abbiamo le qualità e dobbiamo dimostrarlo in partite come questa. È la parte più importante, ma bisogna anche avere fortuna per andare avanti, quindi non so dire se riusciremo a vincerla. Naturalmente le qualità ci sono, staremo a vedere".