Lione-Juventus, fischi per Rudi Garcia alla lettura delle formazioni dai tifosi francesi

Un amore mai sbocciato, confermato anche in una serata così delicata per l'Olympique Lione. Al momento della lettura delle formazioni, fischi assordanti per Rudi Garcia, mai amato da parte della Kop Virage Nord e in generale da tutti i sostenitori dell'OL. "Ti porteremo il rispetto che ci hai portato in passato: zero", lo striscione con cui venne accolto a Lione.