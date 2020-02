vedi letture

Lione-Juventus, Record: "Cristiano Ronaldo torna nella casa fortunata"

"Cristiano Ronaldo torna nella casa fortunata" titola oggi Record, dedicando il taglio basso a Lione-Juventus. Il quotidiano portoghese sottolinea come il Groupama Stadium abbia portato bene al fuoriclasse, che ha condotto il suo Portogallo alla finale di Euro 2016 con i suoi gol. Lione infatti è stata la città dove Cristiano Ronaldo ha segnato i suoi tre gol a Euro 2016: una doppietta nell'emozionante 3-3 contro l'Ungheria, ultima gara della fase a gironi e decisiva per portare il suo Portogallo agli ottavi di finale, oltre al gol che ha aperto le marcature nella semifinale contro il Galles, poi vinta per 2-0. I lusitani alla fine diventeranno campioni d'Europa battendo in finale i padroni di casa della Francia.